Manisa’da 198 uyuşturucu hap ele geçirildi

28 Mart 2024 19:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:16

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.A. (30) ve N.B.’yi (29) durdurup arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 192 adet Extacy ve 6 adet Lyrıca hap ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ''uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.