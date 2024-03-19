Metro kapılarını tekmeleyerek makinisti dövmeye kalkıştılar

19 Mart 2024 13:50 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:01

İzmir Metrosu'nda sabah saatlerinde yaşanan aksaklık yüzünden vatandaşlar sinirden çılgına döndü. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar metronun hareket etmemesi nedeniyle duraklarda kalabalık oluşturdu.

MAKİNİSTİ DÖVMEYE KALKIŞTILAR

Bazı vatandaşlar metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makinisti dövmeye kalkıştı. Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.