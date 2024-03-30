Minik Yusuf Efe'den acı haber: Cansız bedeni 800 metre uzaklıkta bulundu

30 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:17

Bayburt'un merkeze bağlı Aksaçlı köyünde yaşayan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'den bir süre haber alamayan ailesi hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Minik Yusuf Efe'nin ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler; saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf Efe Kekeç'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.