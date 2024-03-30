30 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:17
Minik Yusuf Efe'den acı haber: Cansız bedeni 800 metre uzaklıkta bulundu
Bayburt’un Aksaçlı köyünde dereye düşen 3 yaşındaki minik Yusuf Efe'den acı haber geldi. Derede boğulan çocuğun cansız bedeni evinden 800 metre uzaklıkta bulundu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayburt'un merkeze bağlı Aksaçlı köyünde yaşayan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç'den bir süre haber alamayan ailesi hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Minik Yusuf Efe'nin ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler; saatlerce süren aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç'in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yusuf Efe Kekeç'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı