Ölümden saniyelerle kurtuldu: Korkunç anlar kamerada

28 Mart 2024 16:58 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:06

Tuzla Yayla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, inşaat alanına daldı.

Kazayı görerek duran minibüs şoförü ve yolcuların yardımıyla otomobilden çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.