ABD'li federal yetkililerine sesli mesajla tehdit! Cezaları kesildi

28 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:24

Simpsonlar bunu da mı bildi? Kazanın yeri ve zamanı bile örtüşüyor

Simpsonlar bunu da mı bildi? Kazanın yeri ve zamanı bile örtüşüyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi sesli mesajla tehdit eden sanık, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığının yazılı açıklamasında, David Allen Carrier'ın 2021'de bıraktığı sesli mesajda Pelosi'ye saldırı tehdidinde bulunduğu ve yaklaşık 1,5 yıl sonra Mayorkas'ı da aynı şekilde tehdit ettiği bildirildi.

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Açıklamada, hakkında Eylül 2023'te iddianame hazırlanan Carrier'ın Aralık 2023'te Pelosi ve Mayorkas'ın "işine karışma niyetiyle hareket ettiğini" ve suçunu kabullendiği belirtildi.

Mahkemece Carrier hakkında 11 ay hapis cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik kararının verildiği ifade edilen açıklamada, sanığın madde bağımlılığı ve psikiyatrik tedavi almasına, Pelosi ve Mayorkas'tan uzak durmasına hükmedildiği kaydedildi.