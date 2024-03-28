Simpsonlar bunu da mı bildi? Kazanın yeri ve zamanı bile örtüşüyor

28 Mart 2024 14:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:44

Herkesin dilindeki teknoloji... Simpsonlar, Apple Vision Pro'yu da mı önceden bildi?

Herkesin dilindeki teknoloji... Simpsonlar, Apple Vision Pro'yu da mı önceden bildi?

ABD, geçtiğimiz günlerde köprüye çarpan kargo gemisinin köprüyü yıktığı kazayla sarsıldı. Singapur bandıralı gemi Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı ve çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken aniden çöktü.

Geminin çarptığı köprünün üzerindeki araç ve işçilerle birlikte saniyeler içinde yıkıldığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Buna ek olarak, geminin köprüye bilerek çarptığı gibi iddialar ortaya atanların sayısı da bir hayli fazla ve ortalığı karıştırmaya yetecek cinsten.

YERİ VE ZAMANI DA ÖRTÜŞÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürerken Simpsons dizisinin hayranları, internette komplo teorileri üretmeye başladı. Sosyal medyada diziden olduğu belirtilen bir sahne paylaşıldı.

Sahnede, Baltimore'da yaşanan kazaya çok benzeyen görüntüler yer alması gündem oldu. Hayranlar bu trajik kazaya Simpsonlar'ın bir bölümünde değinildiğini öne sürdü. Viral olan görüntülerde, köprü kazasının yeri ve zamanı da örtüşüyor.

UZMANLARDAN CEVAP GECİKMEDİ

Dünya üzerinde meydana gelen çok sayıda felaketi önceden bildiği konuşulan çizgi filmin 35. sezon 8. bölümünde Baltimore Köprüsü'nün yıkıldığını iddia eden kullanıcılara cevap gecikmedi.

İddialara cevap veren uzmanlar söz konusu bölümde yıkılan köprünün Baltimore'daki köprü değil, İskoçya'daki Forth Köprüsü olduğunu açıkladı. Uzmanlar dev bir kargo gemisinin yıktığı Baltimore gemisine çizgi filmin hiçbir bölümünde yer verilmediğini ifade ediyor.