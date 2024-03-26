26 Mart 2024 21:02 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:13
Oruçlarını erken açtılar! Akşam ezanı 3 dakika erken okundu
Ramazan ayının ilk oruç kazası yaşandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanının erken okunmasıyla oruç tutanlar şaşkınlıkla oruçlarını açtı. Ezan sırasında erken okunduğu fark edilince yarıda kesildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum Sungurlu sakinleri akşam ezanının 3 dakika erken okunması yüzünden oruçlarını erken açtılar. İlçede ezanı duyarak orucunu açanların olduğu belirtilirken, halktan bazıları da saat erken olduğu için bekledi. İlçede bugün 19.07’de okunması gereken akşam ezanı, 3 dakika önce okundu. Erken okuduğunu fark eden kişi ezanı yarıda kesti. Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı. Olay sosyal medyadan da paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı