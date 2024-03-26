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26 Mart 2024 21:02 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:13

Oruçlarını erken açtılar! Akşam ezanı 3 dakika erken okundu

Ramazan ayının ilk oruç kazası yaşandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam ezanının erken okunmasıyla oruç tutanlar şaşkınlıkla oruçlarını açtı. Ezan sırasında erken okunduğu fark edilince yarıda kesildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oruçlarını erken açtılar! Akşam ezanı 3 dakika erken okundu

 Çorum Sungurlu sakinleri akşam ezanının 3 dakika erken okunması yüzünden oruçlarını erken açtılar.  İlçede ezanı duyarak orucunu açanların olduğu belirtilirken, halktan bazıları da saat erken olduğu için bekledi. İlçede bugün 19.07’de okunması gereken akşam ezanı, 3 dakika önce okundu. Erken okuduğunu fark eden kişi ezanı yarıda kesti. Halktan bazıları ezanın okunmasıyla oruçlarını açarken, erken okunduğunu anlayan birçok kişi de açmadı. Olay sosyal medyadan da paylaşıldı.

Oruçlarını erken açtılar! Akşam ezanı 3 dakika erken okundu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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