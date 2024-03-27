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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 00:44 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:45

Polis kumar oynayanlara acımadı! 6 kişiye cezayı kesti 

Kocaeli'de kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 TL para cezası kesildi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Polis kumar oynayanlara acımadı! 6 kişiye cezayı kesti 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kumar faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Kartepe bölgesindeki kamu alanlarında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kumar oynattığı belirlenen S.G. adlı şahsa hukuki işlem başlatıldı.

38 BİN TL CEZA KESİLDİ 

Kumar oynayan altı birey, toplamda 38.550 Türk Lirası tutarında idari ceza ile cezalandırıldı. Ayrıca, kumar oynamak için kullanıldığı anlaşılan 1.850 Türk Lirası'na da el konuldu.

Kaynak: TGRT Haber
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