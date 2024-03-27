Polis kumar oynayanlara acımadı! 6 kişiye cezayı kesti 

27 Mart 2024 00:44 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:45

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kumar faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Kartepe bölgesindeki kamu alanlarında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kumar oynattığı belirlenen S.G. adlı şahsa hukuki işlem başlatıldı.

38 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kumar oynayan altı birey, toplamda 38.550 Türk Lirası tutarında idari ceza ile cezalandırıldı. Ayrıca, kumar oynamak için kullanıldığı anlaşılan 1.850 Türk Lirası'na da el konuldu.