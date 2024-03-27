Sadakataşı Gazze’de günde 10 bin kişiye iftar veriyor

27 Mart 2024 18:59 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:59

Gazze’de milyonlarca Filistinli açlık ve kıtlıkla boğuşuyor. Tarihin en büyük insani krizini yaşayan bölgeye Sadakataşı yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla günde 10 bin kişiye iftar yemeği veriyor.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM

Sadakataşı, İsrail’in saldırılar gerçekleştirdiği ilk andan itibaren Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla düzenli olarak insani yardım ulaştırıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sadakataşı Gazze’nin dört farklı noktasında toplamda 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor. Derneğin gönüllü ekipleri Gazze halkına düzenli olarak un çuvalları da ulaştırıyor.

‘‘YARDIMLAR DEVAM EDECEK’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in kadın ya da çocuk fark etmeksizin sivilleri bombaladığı Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Mazlum Filistin halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla Gazze’nin dört farklı noktasında her gün düzenli olarak 10 bin kişiye iftar yemeği ikram ediyoruz. Gazze halkının tüm yaraları sarılıncaya kadar bölgeye insani yardım ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Gazze’ye yardımlarınızı ulaştırabilmek için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililere ulaşabilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.