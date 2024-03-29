Şarampole uçan araç elektrik direğine daldı! Yaralılar var

29 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:00

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu

TEM'de hareketli dakikalar: Ağaç yüklü TIR alevlere teslim oldu

Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var!

Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var!

Elazığ'da akşam saatlerine doğru feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre; kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk mevkiinde meydana geldi. S.C. idaresindeki 37 HD 864 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı.

BİRİ AĞIR 5 KİŞİ YARALI

Elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.