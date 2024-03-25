Şemsiyesiz çıkmayın! Fırtına ve şiddetli yağış... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Mart hava durumu

25 Mart 2024 06:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 06:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mart pazartesi yani yeni haftanın ilk hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonunu kapsayan son iki günde yurdun büyük bölümünde ilkbaharı anımsatan güneşli veya az bulutlu hava hakimdi.

Ancak yeni haftanın başlangıcı fırtınalı ve yağışlı olacak gibi görünüyor. Tahminlere göre batı bölgelerden yurda giriş yapan yeni hava dalgasının önce batı bölgelere, ardından geçişlerle yurdun doğusuna doğru hareket ederek birçok ile yağış bırakması bekleniyor.

Fırtınanın da eşlik edeceği kara bulutlar, yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesine de neden olabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Denizli hariç) İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Diğer yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi var.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınakşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurl

VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU