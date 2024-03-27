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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:03

Son dakika: Bursa'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika: Bursa&#039;da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Bursa Osmangazi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.5 olarak kaydedildi. 

Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi. 

Son dakika: Bursa'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

BURSA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Korkutan depremden sonra Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Kandilli depremin 3.5 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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