Son dakika: Bursa'da korkutan deprem!

27 Mart 2024 10:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:03

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Bursa Osmangazi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.5 olarak kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

BURSA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Korkutan depremden sonra Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Kandilli depremin 3.5 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...