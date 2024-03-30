Son Dakika! Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

30 Mart 2024 03:30 - Güncelleme : 30 Mart 2024 03:55

Diyarbakır'da feci kaza! Tanker biçerdöverle çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır'da feci kaza! Tanker biçerdöverle çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ merkezde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 13 kilometre altında kaydedildi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, "Elazığ ilimizde, saat 03.25’te, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI!

03.25'te kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinde de vatandaşlar sokaklara döküldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Sivrice olarak duyurdu. Kandilli, 4.7 büyüklüğündeki depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Ayrıntılar hazırlanıyor...