Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

27 Mart 2024 23:17 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:35

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, İzmir'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. Kandili Rasathanesi depremin 3,2 büyüklüğünde ve İzmir'de gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'İzmir'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

İZMİR SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,2 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 9.6 kilometre altında ve 3,2 büyüklüğünde olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama yapıldı. AFAD ise depremin 3,0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

İzmir'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...