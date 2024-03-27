Uzmanlardan evli çiftlere uyarı: Sosyal medya boşanmaları artırıyor

27 Mart 2024 21:30 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:30

Günümüzdeki çiftler sosyal medyada tanışıyorlar. sosyal medya yüzünden boşanıyorlar. Gündelik hayatımıza hızla giren sosyal medya evlilikleri de kötü etkiliyor.

Uzman Psikolog Hilal Nur Can, evlilikleri yakından etkileyen konuya ilişkin TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Çiftlerin sosyal medyada çok fazla ve sık zaman geçirmesinin partnerine yeterli vakti ayırmamasına sebep olduğunu söyleyen Can, "Telefonunla çok oynuyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, bana bakmıyorsun şeklinde en sık karşılaştığımız ifade aslında bu" dedi.

UZMANLARDAN UYARI: SOSYAL MEDYA DETOKSU YAPIN

İnsanların karşılanmayan ihtiyaçlarını, konuşmak istediklerini sosyal medya üzerinden gidermeye çalıştığını dile getiren Hilal Nur Can, "Sosyal medyada çiftler karşılaştırma yoluna da çok fazla gidiyor. Hem görsel hem de ilişkisel anlamda karşılıklı kıyas yoluna gidiliyor. kıyas da ilişki dinamiğinin bozulmasında oldukça temel bir faktör" ifadelerini kullandı.

Çiftlerin birbirleriyle açık iletişime geçmesini beklediklerini belirten Uzman Psikolog Can, "Çiftlerde mutlaka haftanın bir gününü sosyal medyasız bir gün ilan etmelerini istiyoruz. Birbirlerine 4-5 saatlik minimum kaliteli zaman ayırmalarını istiyoruz neler yapılabilmesi üzerine" diye konuştu.