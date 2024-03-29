29 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:07
YÖK'ten yeni düzenleme: Denklikte YKS şartı kalkıyor
Yükseköğretim Kurulu yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni bir karara imza attı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS’ye girme şartı da olmayacak.
İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.
Kaynak: TGRT Haber