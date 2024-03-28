MEB duyurdu: Türkiye genelinde okullar 1 gün tatil edildi

28 Mart 2024 14:53 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:00

Türkiye'de milyonlarca seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Türkiye genelinde okulların kullanılacağı seçimin ardından 1 Nisan için öğrenciler tatil haberi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin beklediği haberi duyurdu.

"SINIFLAR AYNI GÜN HAZIR HALE GETİRİLEMEZ..."

MEB Bakanlığınca Valiliklere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir"