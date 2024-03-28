Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı

28 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:46

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda feci kaza... Siverek'te 2 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar paramparça oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.





Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.