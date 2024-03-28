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28 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:46

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek çıkışında meydana gelen trafik kazasında iki araç ve bir motosiklet birbirine girdi. Feci kazada ölü ve yaralı sayısı arttı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda feci kaza... Siverek'te 2 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar paramparça oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Zincirleme kaza: 2 araç ve motosiklet birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Araçlar paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı - 2. Resim
Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu uzun süre trafiğe kapandı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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