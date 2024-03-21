Bakan Uraloğlu'ndan kültürel mirasa sahip çıkma mesajı! 

21 Mart 2024 00:09 - Güncelleme : 21 Mart 2024 00:14

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iftar etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akşam yemeği sonrasında tarihi Roma Tiyatrosu'nu gezdi. Uraloğlu'nun İznik ziyareti, iftar programı ve ardından gerçekleştirdiği bu kültürel tur ile son buldu.

İftar yemeğinde yerel halkla bir araya gelen Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını yürüttüğü Roma Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde görerek, projeye ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Roma Tiyatrosu'nu ziyaret etmenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti ve tarihi eserlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 2017 yılından bu yana Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sadece toplumsal değil, aynı zamanda tarihi alanlarda da önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

"BU ESERLERİ KORUMAK BİZE YAKIŞIR"

Aktaş'a teşekkürlerini ileten Uraloğlu, "Burada bulunmaktan ve Roma Tiyatrosu'nu gezmekten mutluluk duydum. Bu eserin ortaya çıkarılması bir ilginin sonucudur. Ülkemizde sadece insanları ulaştırmıyoruz, tarihine de sahip çıkıyoruz" dedi.