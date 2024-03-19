Define arama cihazıyla gözyaşı şişeleri ele geçirildi: Ölülerin arkasından mezarlara konuyordu

19 Mart 2024 18:58 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:58

Edirne’de ekipler denetim sırasında durdurdukları araçta tarihi eser kaçakçılığı yapanları yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZYAŞI ŞİŞESİ NEDİR?

Antik dönemde bu şişelerin içerisine, ölenlerin arkasından ölüye saygı ve üzüntülerini belirtmek amacıyla insanların, göz yaşlarını biriktirdiği, ardından mezarlara konulduğu da biliniyor. Özellikle kap, tüp, şamdan ve makara biçimi olmak üzere çeşitleri var.