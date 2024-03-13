Yunanlılar Ege Denizi'nin derinliklerinde buldu: Aralarında Osmanlı gemisi de var

13 Mart 2024 19:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:46

Fotoğraf: Arşiv

Yunanistan'da arkeologlar, Ege Denizi'nin derinliklerinde MÖ 3000 ile MS 300'lü yıllara ait gemi enkazları buldu. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çoban Adası (Kasos) civarında uzun süren sualtı arkeolojik çalışmaları sırasında Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı keşfedildi.

Açıklamada, İspanya, İtalya ve Afrika kıyılarından gelen yükleri taşıyan gemilere ait enkazların MÖ 3000 ile MS 300 arasına tarihlendiği belirtildi. Ulusal Araştırma Vakfı'nın Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde Çoban Adası'nda dört araştırma görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.



(Fotoğraf: Arşiv)

FİLM FESTİVALİNDE GÖSTERİLECEKLER

Ayrıca, Roma dönemine ait seramik şişeler, Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa ve MS 150-170 yıllarına tarihlenen İspanyol amforası gibi bulguların da arasında yer aldığı belirtildi.

Araştırmanın belgesel haline getirilerek önde gelen uluslararası arkeolojik film festivallerinde gösterileceği duyuruldu.