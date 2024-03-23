Safranbolu artık 'sakin şehir' ilan edildi

23 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:23

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.