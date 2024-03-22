Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisinden ilk fragman geldi

22 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:02

Matt Reeves’in yönettiği ve Twilight serisinin yıldızı Robert Pattinson’ın ilk kez Batman olarak karşımıza çıktığı 2022 yapımı The Batman filmi, beğeni toplamıştı. Batman'in ardından diğer karakterler de sinemaya aktarılıyor. Bunlardan ilki Penguin oldu.

THE PENGUIN DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Hollywood son zamanlarda yaşanan grevler nedeniyle dizisinin çekimleri uzun bir zaman alsa daThe Penguin dizisi bu yıl vizyona giriyor. HBO, bugün bu diziden ilk tanıtım fragmanını bugün yayınladı. Kısa sürede beğeni toplayan dizinin hangi gün yayınlanacağı açıklanmazken, bu sene içinde yayınlanması bekleniyor.