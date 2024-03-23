23 Mart 2024 00:48 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:48
Hastaneden taburcu olan Kobra Murat, Mehter takımı eşliğinde göbek attı
İkinci kez bağırsak ameliyatı olan Kobra Murat, sevenlerine taburcu olduğunun haberini verdi. Kobra Murat, mehter takımı eşliğinde hastaneden çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kobra Murat, apar topar ameliyata alınmıştı. Bağırsağının çatladığını söyleyen Murat, ikinci kez ameliyat oldu. Bir süredir hastanede tedavi altında olan şarkıcı bugün taburcu oldu.
KOBRA MURAT MEHTER TAKIMI İLE HASTANEDEN ÇIKTI
Ölüm tehlikesiyle burun kaldığını söyleyerek sevenlerinden helallik isteyen Kobra Murat, geçirdiği iki ameliyatın ardından bugün taburcu oldu. Mehter takımı eşliğinde hastaneden ayrılan Murat, "Kobra Murat tan sevgiler selamlar saygılar olsun canlarım Hastane den taburcu oldum mehterhan gurubuyla makaranzeee çok şükürler olsun yüce rabbime tüm hastalarımıza şifa dertlilere deve borçlulara eda versin yüce rabbim inşallah amin" notuyla o anları paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber.com