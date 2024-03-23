Hastaneden taburcu olan Kobra Murat, Mehter takımı eşliğinde göbek attı

23 Mart 2024 00:48 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:48

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kobra Murat, apar topar ameliyata alınmıştı. Bağırsağının çatladığını söyleyen Murat, ikinci kez ameliyat oldu. Bir süredir hastanede tedavi altında olan şarkıcı bugün taburcu oldu.

KOBRA MURAT MEHTER TAKIMI İLE HASTANEDEN ÇIKTI

Ölüm tehlikesiyle burun kaldığını söyleyerek sevenlerinden helallik isteyen Kobra Murat, geçirdiği iki ameliyatın ardından bugün taburcu oldu. Mehter takımı eşliğinde hastaneden ayrılan Murat, "Kobra Murat tan sevgiler selamlar saygılar olsun canlarım Hastane den taburcu oldum mehterhan gurubuyla makaranzeee çok şükürler olsun yüce rabbime tüm hastalarımıza şifa dertlilere deve borçlulara eda versin yüce rabbim inşallah amin" notuyla o anları paylaştı.