Hülya Koçyiğit, Bahar Öztan'ın ölüm haberiyle yıkıldı

22 Mart 2024 00:48 - Güncelleme : 22 Mart 2024 00:48

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan bugün tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öztan'ın acı haberini alan Hülya Koçyiğit de sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT, BAHAR ÖZTAN'IN ACI HABERİYLE YIKILDI

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından Bahar Öztan'ın gençlik ve son halini paylaşarak,"Birbir gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Usta oyuncu Bahar Öztan, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.