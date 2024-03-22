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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 23:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:56

Pelin Karahan da Demet Evgar hayranı çıktı! Bahar dizisini öve öve bitiremedi

Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Pelin Karahan son günlerin en popüler dizisi Bahar'a olan hayranlığından bahsetti. Karahan, dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ı öve öve bitiremedi.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Pelin Karahan da Demet Evgar hayranı çıktı! Bahar dizisini öve öve bitiremedi

Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayan Pelin Karahan alışverişte muhabirlerin sorularını cevapladı. "Takip ettiğiniz dizi var mı?" sorusuna "Bahar" cevabını veren Karahan, Demet Evgar'dan da övgüyle bahsetti. 

PELİN KARAHAN, DEMET EVGAR HAYRANI ÇIKTI 

Alışveriş yaparken kameralara yakalanan oyuncu Pelin Karahan, "Bahar dizisi ve başrol oyuncusu Demet Evgar'dan övgüyle bahsetti. Evgar'ın oyunculuğunu çok beğendiğini dile getiren Karahan,  "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni etkiliyor" dedi.

Pelin Karahan da Demet Evgar hayranı çıktı! Bahar dizisini öve öve bitiremedi - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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