Pelin Karahan da Demet Evgar hayranı çıktı! Bahar dizisini öve öve bitiremedi

22 Mart 2024 23:55 - Güncelleme : 22 Mart 2024 23:56

Yeni sezonda herhangi bir projede yer almayan Pelin Karahan alışverişte muhabirlerin sorularını cevapladı. "Takip ettiğiniz dizi var mı?" sorusuna "Bahar" cevabını veren Karahan, Demet Evgar'dan da övgüyle bahsetti.

PELİN KARAHAN, DEMET EVGAR HAYRANI ÇIKTI

Alışveriş yaparken kameralara yakalanan oyuncu Pelin Karahan, "Bahar dizisi ve başrol oyuncusu Demet Evgar'dan övgüyle bahsetti. Evgar'ın oyunculuğunu çok beğendiğini dile getiren Karahan, "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni etkiliyor" dedi.