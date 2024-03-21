21 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 21 Mart 2024 23:10
Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! 53 yıl sonra ilk fotoğraf geldi
Yıllar önce şöhretinin zirvesindeyken ani bir kararla Fransa'ya yerleşen Yeşilçam oyuncusu Sema Özcan'dan 53 yıl sonra ilk fotoğraf geldi. Oyuncunun yıllar içindeki değişimine herkes aynı yorumu yaptı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
1965 yapımı Sevmek Zamanı filmiyle tanınan oyuncu Sema Özcan, kariyerinin zirvesindeyken, yurt dışına taşınmıştı. Oyuncudan ilk sonra ilk fotoğraf geldi, gören herkes 'Aynı asalet' dedi.
53 YIL SONRA İLK KARE
Cingöz Recai, Düşman Kardeşler ve Ağlayan Bir Ömür gibi filmlerde rol alan Yeşilçam oyuncusu Sema Özcan, evlendikten sonra Fransa'ya taşındı. 53 yıldır gelen tüm teklifleri reddeden Özcan'ın son hali ortaya çıktı. Oyuncunun son halini görenler " Çok güzel yaşlanmış", "Yıllar güzelliğinden hiç bir şey götürmemiş" yorumlarında bulundu.
Kaynak: TGRT Haber.com