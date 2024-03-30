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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 08:29 - Güncelleme : 30 Mart 2024 08:31

Ünlü fenomen Haiti'de kaçırıldı! Çete lideriyle röportaj yapacaktı...

1,5 milyona yakın abonesi bulunan ünlü YouTuber YourFellowArab, çete lideri Jimmy Cerisier ile röportaj yapmak için gittiği Haiti'de kaçırıldığı iddia edildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü fenomen Haiti&#039;de kaçırıldı! Çete lideriyle röportaj yapacaktı...

Gerçek adı Addison Pierre Maalouf olan ünlü YouTuber YourFellowArab, ülkedeki en güçlü çete lideri olan "Barbekü" takma isimli Jimmy Cerisier ile röportaj yapmak için gittiği Haiti'de kaçırıldı.

Maalouf'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan bir çete tarafından kaçırıldığı ve 600 bin dolar fidye talebiyle tutulduğu belirtildi.

Çete lideri ile röportaj yapmak için Haiti'ye gitmişti, ünlü youtuber kaçırıldı! - 1. Resim

40 BİN DOLAR ÖDENDİ

Haiti24'ün haberine göre, ünlü youtuber'ı kurtarmak için şu ana kadar yaklaşık 40 bin dolar ödendi.

Resmi web sitesinde kendisini komedyen, profesyonel oyuncu ve içerik üreticisi olarak tanıtan Maalouf, Haiti'ye doğru yola çıktığında şöyle bir tweet attı: "Bu gezilerden birine daha gidiyorum. Eğer ölürsem, yayınladıklarımı izlediğiniz için teşekkürler."

Çete lideri ile röportaj yapmak için Haiti'ye gitmişti, ünlü youtuber kaçırıldı! - 2. Resim

ARKADAŞINDAN "YAKINDA ÇIKACAK" PAYLAŞIMI"

Maalouf'un meslektaşlarından Lalem, X gönderisinde arkadaşının rehin alındığını doğruladı ve paylaşımını "Yakında çıkacak" diyerek sonlandırdı. Lalem, Maalouf'un Haiti'de gösterdiği son videoyu yeniden yayınladı.  Haiti'de hükümet karşıtı çeteler, bu ay başından itibaren hapishaneleri ve karakolları basarak ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Karayip ülkesindeki BM yetkilileri, hastaneler, okullar, bankalar ve diğer kritik kurumları hedef alan çete şiddetiyle mücadele için 4 bin ila 5 bin arasında uluslararası polise ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Kaynak: TGRT Haber
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