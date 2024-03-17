Survivor All Star 2024 yeni bölüm bu akşam 20:00'da yayınlanacak

17 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:33

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da en son kim elendi, kim kaldı? Survivor bugün var mı yok mu? Tüm detaylar haberimizde!

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

14 Mart tarihinde gerçekleşen eleme düellosunda Aysu, Gizem, Berna ve Pınar kıyasıya mücadele etti. Ancak adaya veda eden isim Pınar oldu. Peki, bu hafta kimler kıyasıya mücadele edecek?

SURVİVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Survivor, haftada pek çok kez yeni bölümleriyle yayında oluyor. 17 Mart 2024 tarihinde yayınlanacak TV8 yayın akışına göre, akşam saat 20:00'da Survivor All Star 2024'ün heyecan dolu yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Heyecanlı bekleyiş başladı!

TV8 YAYIN AKIŞI - 17 MART 2024

08:00 - Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 - Kırmızı Oda

10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 - Cevap Ver Türkiye

16:30 - Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

01:30 - %100 Futbol

02:30 - Son Karar

03:30 - Gazete Magazin

05:00 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan