Survivor All Star 2024 yeni bölüm bu akşam 20:00'da yayınlanacak
Survivor bu akşam var mı, bugün var mı yok mu? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da en son kim elendi, kim kaldı? İşte ayrıntılar...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Survivor'da en son kim elendi, kim kaldı? Survivor bugün var mı yok mu? Tüm detaylar haberimizde!
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
14 Mart tarihinde gerçekleşen eleme düellosunda Aysu, Gizem, Berna ve Pınar kıyasıya mücadele etti. Ancak adaya veda eden isim Pınar oldu. Peki, bu hafta kimler kıyasıya mücadele edecek?
SURVİVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?
TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı Survivor, haftada pek çok kez yeni bölümleriyle yayında oluyor. 17 Mart 2024 tarihinde yayınlanacak TV8 yayın akışına göre, akşam saat 20:00'da Survivor All Star 2024'ün heyecan dolu yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Heyecanlı bekleyiş başladı!
TV8 YAYIN AKIŞI - 17 MART 2024
08:00 - Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 - Kırmızı Oda
10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 - Cevap Ver Türkiye
16:30 - Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
01:30 - %100 Futbol
02:30 - Son Karar
03:30 - Gazete Magazin
05:00 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan