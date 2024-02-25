Efsane Renault R5 çok iddialı dönüyor! İlk fotoğraflar medyaya sızdı

25 Şubat 2024 10:25 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:36

Fransız otomotiv devi Renault, merakla beklenen efsane R5 modelinin lansmanını yarın Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Ancak lansmana sadece 2 gün kala 2024 Renault R5'in fotoğrafları sızdırıldı.

Webtekno'nun derlediği bilgilere göre ilk kez 2021 yılında bir elektrikli konsept otomobil olarak karşımıza çıkan 2024 Renault R5, söz konusu aracı bir seri üretim modeli haline getirerek otomobil severlerin beğenisine sunacak.

TASARIMDA GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA

Aracın sızan fotoğrafları Renault'un, ilk kez 3 yıl önce gösterdiği konsept modele büyük oranda sadık kaldığını gösteriyor. Modern görünümlü LED aydınlatmaları ile dikkat çeken araç, beklentiler doğrultusunda hem R5'in klasik izlerini taşırken hem de çağın ilerisinde bir hava taşıyor.

Porsche Taycan'ı andıran ters u şeklinde farlar ve kenarları boşlukları dikkat çeken R5 arkadan ise Volvo V30'u andırıyor.

İÇERİSİ DOPDOLU

Aracın oldukça modern tasarlanan iç kısmında ise büyük bir dijital gösterge ekranı ve eşlik eden multimedya ekranı öne çıkıyor. Neredeyse tüm kontrol tuşlarını üzerinde bulunduran bir direksiyon simidi, direksiyon arkasında vites kolu ve orta konsolda kablosuz bir şarj standı ilk bakışta göz çarpıyor.

Ancak aracın teknik özelliklerine dair çok fazla bilgi yok. Tek bilinen 2024 Renault R5'in 400 km azami menzile sahip olacağı.