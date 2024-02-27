Ferrari ve Lamborghini'ye Çin'den rakip çıktı... 100 km'ye 2,36 saniyede ulaşıyor!

27 Şubat 2024 07:59 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 08:27

Çinli otomotiv üreticileri sektördeki büyük yükselişini sürdürüyor. On yıllardır Avrupa ve ABD'nin hegemonyasının sürdüğü sektörde artık Çin gerçeği yadsınamaz durumda. Binek otomobil piyasasında yüksek satış rakamları tutturmaya başlayan Çin şimdi de gözünü lüks spor otomobil klasmanına dikti.

SADECE 233 BİN DOLAR

Shenzhen merkezli BYD firması, Ferrari ve Lamborghini'ye rakip olarak gösterilen yeni aracı Yangwang U9'u piyasaya sürdü. 1,68 milyon yuan yani yaklaşık 233.450 dolar tutarındaki yüksek performanslı tam elektrikli otomobil görece cazip görünen fiyatının yanı sıra teknik özellikleri ile rakiplerine gözdağı verdi.

Otomobilin 0'dan 100 kilometre hıza 2,36 saniyede ulaşabildiği ve 309,19 km/sa azami hıza ulaşabildiği açıklandı. Şirket, Şanghay'da canlı yayınlanan bir etkinlikte, Yangwang U9'un şimdilik sadece Çin pazarına yönelik satışa çıkarıldığını duyurdu.

TESLİMAT TARİHİ AÇIKLANDI

Şirket açıklamasına göre U9, üç iç renk seçeneğiyle tamamlanan üç dış boya seçeneği sunuyor ve teslimatların ise yıl ortasında başlaması planlanıyor.

"Time Gate" tasarım dilini bünyesinde barındıran Yangwang U9'un yeni bir sürüş kaynağı ve güç kontrol moduyla dikkat çekiyor. Söz konusu mod U9'un günlük sürüş için konfor sağlarken yol tutuşu performansını da üst seviyeye çıkarıyor.

MAKSİMUM SÜRATİ 309 KM

1.300 PS'yi aşan maksimum beygir gücü ve 1.680 N·m'lik tepe torkuyla YANGWANG U9, e4 Platformunu kullanarak dört tekerlekten tork vektörleme kontrolü aracılığıyla aracın dinamik tepkisinin hızlı ve akıllı bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyor.

e4 Platformu günlük sürüş sırasında dengeyi artırarak kullanıcıların güvenliğini de sağlıyor. Otomobil üreticisine göre, YANGWANG U9'un en son hız testi 309,19 km/saat'e ulaştı; 0'dan 100 km/saat hıza 2,36 saniyede ulaştı ve 0-400 metre hızlanma süresi yalnızca 9,78 saniye oldu.