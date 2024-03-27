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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:34

Bahçeli'den Belçika'da krizi tetikleyen PKK'ya sert tepki

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırmasına tepki gösterdi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli&#039;den Belçika&#039;da krizi tetikleyen PKK&#039;ya sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Belçika'da Türklere karşı provokasyonlarını artıran PKK'ya tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırması, bir vatandaşımızın yaralanması ve Ülkü Ocağımızın kundaklanması hainlerin nerelere kadar yuvalandığını açıkça gözler önüne sermiştir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

''Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye' hedefinin bütünüyle gerçekleşebilmesi için artık sayılı günler kalmıştır.

Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırması, bir vatandaşımızın yaralanması ve Ülkü Ocağımızın kundaklanması hainlerin nerelere kadar yuvalandığını açıkça gözler önüne sermiştir.

Bahçeli'den Belçika'da krizi tetikleyen PKK'ya sert tepki - 1. Resim

ALÇAKLAR HESABINI VERECEK!

Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. Ocağımızı ateşe verenlerin iki dünyası da cehennem ateşindedir ve sabrımızı test etmeye hiçbir bedhah, hiçbir Türkiye düşmanı cüret etmemelidir.

Belçika'daki gönül ve kültür elçilerimizi yürekten selamlıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, provokasyonlara karşı tedbirli ve sağduyulu şekilde hareket etmelerini bekliyorum.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ilk defa ateşkes çağrısı yapması bir nebze de olsa teselli vericidir.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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