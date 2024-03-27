Bahçeli'den Belçika'da krizi tetikleyen PKK'ya sert tepki

27 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Belçika'da Türklere karşı provokasyonlarını artıran PKK'ya tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırması, bir vatandaşımızın yaralanması ve Ülkü Ocağımızın kundaklanması hainlerin nerelere kadar yuvalandığını açıkça gözler önüne sermiştir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

''Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye' hedefinin bütünüyle gerçekleşebilmesi için artık sayılı günler kalmıştır.

Belçika'da bir Türk mahallesine bölücü teröristlerin saldırması, bir vatandaşımızın yaralanması ve Ülkü Ocağımızın kundaklanması hainlerin nerelere kadar yuvalandığını açıkça gözler önüne sermiştir.

ALÇAKLAR HESABINI VERECEK!

Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. Ocağımızı ateşe verenlerin iki dünyası da cehennem ateşindedir ve sabrımızı test etmeye hiçbir bedhah, hiçbir Türkiye düşmanı cüret etmemelidir.

Belçika'daki gönül ve kültür elçilerimizi yürekten selamlıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, provokasyonlara karşı tedbirli ve sağduyulu şekilde hareket etmelerini bekliyorum.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ilk defa ateşkes çağrısı yapması bir nebze de olsa teselli vericidir.

Son dakika haberinin detayları geliyor...