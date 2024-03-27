Murat Kurum seçim yarışındaki son verileri açıkladı: Kazanıyoruz  

27 Mart 2024 23:37 - Güncelleme : 27 Mart 2024 23:46

Yerel seçimlere 3 gün kala Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, son verileri açıkladı. Seçim yarışında en yakın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 1,7 puan önünde olduğunu söyleyen Kurum, "Hep söylüyorum bunu. Biz de anket yaptırıyoruz. Şu anki durumumuz; 1,7 puanla kazanacağız." dedi.

Yaklaşık 90 gündür saha çalışması yürüttüklerini belirten Kurum, "Milletimiz inşallah 31 Mart günü iradesini yansıtacak. Sandık günü hesap günüdür. Burada vatandaşımız geleceği, şehri adına en iyi kimin yapacağına inanıyorsa o taraftan yana tavrını kullanacak. Vatandaşımızın takdiri başımızın üstünde. Bu süreçte yaşadığımız gibi 31 Mart'ı demokrasi şöleniyle yaşamak istiyoruz." dedi.

"İSTANBUL UMUT ŞEHRİ OLSUN İSTİYORUZ"

Seçmenlerin sandığa giderken deprem korkusunu geride bırakması gerektiğini söyleyen Kurum, "Sandığa gittiğinde de bu süreçten sonra deprem korkusu bu şehirden tamamen gündemden çıkarılacak adımlar atılsın mı atılmasın mı? Bir an önce İstanbul'da trafik çilesi bitsin diyerek kararını verecek. Herkesin mutlu yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı, umut içerisinde yaşanılan İstanbul olsun diyoruz. Şehrin güzelliğinden herkesin mutlu huzurlu şekilde yaşayacağı İstanbul olması noktasında kararın verileceği gün olacak. İlk günlerdeki sevgi seli büyüyerek geldi. Her yerde büyük motivasyon var. Şimdi iftardan geliyorum. Rizeli kardeşlerimle hikayem var. 81 ilde, ilçede hizmetim var. Orada bir aidiyet bağımız kuruldu. Herkes beni hemşehrisi görüyor. Benim için mutluluk verici bir şey. İnşallah 31 Mart günü tüm İstanbul'un sevineceği bayramı İstanbul'a erkenden yaşatacağız inşallah." dedi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz Bakanlık, genel müdürlük sürecinde sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu illerde yapmaya çalıştık. Sözümüzü unutmadık. Sözümüzü hatırlamayan tarafta olmadık. Milletin karşısına çıkıp da vaatleri hatırlamamak kadar kötü bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Bize düşen görev vatandaşın taleplerini gidermektir. 550 ziyaret yaptık. Vatandaşımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Hamdolsun bu motivasyonla buradayız.

İstanbullu vatandaşlarımızın karşısına geçtiğinde 'Ben bu işleri yaptım' diyebiliyorum. 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alan kazandırmışız. 40 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Bursa, Bitlis, Sinop, Zonguldak, Erzurum, Konya, Edirne'de gidip bakın. Milletimize hizmet götürmüşüz. Sözü tutmak için çabalamış ve işin sonunda da bu sözleri tutmuşuz. Afetler olmuş.

Demişiz ki '1 yıl içinde bu konutları teslim edeceğiz' demişiz. Beraber üzülmüş, beraber ağlamışız, yeni hayatın resmini çizmişiz. Afetlerde yaşanan dram sonrasında vatandaşımıza sağlam, güvenli yaşam alanları sunmuşuz. 11 ilimizde 180 bin konutun inşaatını başlattık. Şimdi teslim ediliyor. Eser adamı olmak söz verdiği işleri gerçekleştirmek çok değerli. O yüzden sağlam adamların seçimi. Cumhurbaşkanımız da sağolsun böyle ifade etti.







