Oy pusulasında rötuş! AK Parti başvurdu, YSK değiştirdi

14 Mart 2024 17:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:29

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul'daki oy pusulasında rötuş yaptı. AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren YSK, pusulayı değiştirdi.

22 siyasi parti ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonucu merakla bekleniyor. İstanbul'un oy pusulası, seçimlerdeki en uzun oy pusulası olma özelliğine sahip.

Yeni Şafak'ın haberine göre; AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, pusulanın birtakım karışıklığa yol açabileceği yol açabileceği gerekçesiyle YSK'ya başvurdu. Özel, başkanlığa yaptığı başvuruyla oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden kesin olarak ayırt edecek yeni bir şablon kullanılmasını istedi.

BİNLERCE OY BAĞIMSIZ ADAYLARA GİTTİ

Bir önceki İBB seçimlerinde seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandığını söyleyen Özel, "Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi. Bu şekilde AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik" diye konuştu.

ŞABLON DEĞİŞTİ, BOŞLUK BELİRGİNLEŞTİ

AK Parti'nin yaptığı başvuruya diğer partilerin temsilcileri de imza atarak destek verdi. Gelen talebi değerlendiren yüksek kurul olağanüstü olarak toplandı. Buna göre; partiler ile bağımsız adaylar arasındaki boşluğa, boşluğu tümüyle kaplayacak şekilde 'bağımsız adaylar' ibaresinin eklenmesi kararlaştırıldı.