İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu Eskişehir'de anket sonuçlarını paylaştı

14 Mart 2024 11:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:33

Geçen yılın kasım ayında görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek İYİ Parti'den istifa eden ve sonrasında AK Parti saflarına geçen Nebi Hatipoğlu, yeni partisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Nebi Hatipoğlu, dün akşam Eskişehir'de AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte bir iftar programına katıldı. AK Parti Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı ve Yiğitler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Barış Toprak tarafından organize edilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, iftarın ardından misafirlere seslendi.

AK Parti tarafından yaptırılan anket sonuçlarını 'müjde' olarak paylaşan Hatipoğlu şöyle konuştu:

"ANKETLERDE ÇOK İYİYİZ, KAZANIYORUZ"

"Emek Mahallesi'nde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarımız, sizlere bir müjde vermek istiyorum; son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız. Seçimi kazanıyoruz. İnşallah son iki haftada da çok çalışıp bunu garantileyeceğiz. Sizlerin gösterdiği bu destek bizim için çok önemli. Bu Ramazan gününde teşkilatımız ile birlikte sokaklarda gezerek, vatandaşımızı dinliyoruz. İftarlardan sonra kahveleri ve köyleri geziyoruz. İnşallah bu performansımızı arttırarak, son iki haftada daha da çok çalışarak, bir aksilik olmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize bu çalışmalara verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum."

İftar yemeğine, AK Parti MKYK üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.