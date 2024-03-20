AIDS'e çare bulunmuş olabilir! Gen düzenlemesi ile virüs yok edildi

20 Mart 2024 07:22 - Güncelleme : 20 Mart 2024 07:25

Son yüzyılın en önemli hastalıklarından biri olan ve bugüne değin on milyonlarca insanın ölümüne neden olan AIDS tarihe karışabilir. Hollandalı bilim insanları, 2020 yılında Nobel ödülüne layık görülen "Crispr" gen düzenleme yöntemini kullanarak AIDS hastalığına neden olan HIV virisünü enfekte olduğu hücrelerden başarıyla ayırarak yok ettiklerini duyurdu.

VİRÜS HÜCREDEN AYRILDI

Yöntemin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi veren araştırmacılar, söz konusu çalışmada gen düzenleme teknolojisinin makas gibi çalışarak moleküler düzeyde DNA'yı kestiğini böylece "kötü" hücrelerin uzaklaştırıldığını veya etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu noktadaki ana plan ise vücudu virüsten tamamen dezenfekte etmek.

BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Diğer yandan söz konusu yöntemin güvenli ve etkili olup olmadığını kontrol etmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Geride bıraktığımız hafta içinde bir tıp konferansında araştırmaya ilişkin ilk bulguların bir özetin paylaşıldı. Amsterdam Üniversitesi ekibi, çalışmalarının yalnızca "kavramın kanıtı" olarak kaldığının ve şimdilik HIV'e çare olmayacağının altını çizdi.

Nottingham Üniversitesi'nde kök hücre ve gen terapisi teknolojileri doçenti olan Dr. James Dixon da aynı fikirde. Tüm bulguların hâlâ inceleme gerektirdiğini savunan Dixon, "Gelecekteki bir terapi için bu hücre analizlerindeki sonuçların tüm vücutta olabileceğini göstermek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

AIDS İLAÇLARI İŞE YARIYOR MU?

Mevcut HIV ilaçları virüsü durdurabiliyor ancak ortadan kaldıramıyor. HIV'li kişilerin çoğunun yaşam boyu antiretroviral tedaviye ihtiyacı var. Bu ilaçları almayı bırakırlarsa, uyuyan virüs yeniden uyanabilir.

39 MİLYON İNSAN HIV VİRÜSÜ TAŞIYOR

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS)’in 13 Temmuz 2023 tarihli küresel HIV ve AIDS istatistikleri-2023 Raporu'na göre;