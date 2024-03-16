Adana Demirspor Sivasspor'u farklı mağlup etti

16 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 16 Mart 2024 23:07

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, Youcef Atal ile 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

EMS Yapı Sivasspor, 51. dakikada Bengali Koita ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golle 3 dakika sonra Yusuf Sarı ile yanıt veren Adana ekibi, yeniden öne geçti: 2-1

Ev sahibi ekip, 63. dakikada Nani ile skoru 3-1 yaptı.

Maçın skorunu 83. dakikada Yukatel Adana Demirspor'un deneyimli yıldızı Emre Akbaba ilan etti: 4-1

Bu arada Adana ekibinin maçtaki ilk golünü atan Youcef Atal, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü,

Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Yukatel Adana Demirspor, alt sıralardan biraz daha uzaklaştı. EMS Yapı Sivasspor ise 38 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Menig'in ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev topa hakim oldu.

GOL: 13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına çalımlarla sağ kanattan giren Atal'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Milad'ın sol kanattan kale sahası önüne gönderdiği topla buluşan Mendoza, istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Koita'nın yerden şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Milad'ın sol kanattan uzaktan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL: 51. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde N'Jie pasında topu önünde bulan Koita'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

GOL: 54. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yusuf Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

61. dakikada kale sahası sol çaprazda Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın çeldiği topu Emre Akbaba tamamlamak istedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Atal'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

GOL: 83. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Yukatel Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Dk. 90+3 Aymbetov), Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 84 Rodriguez), Emre Akbaba (Dk. 90+4 Barasi), Yusuf Erdoğan, Mendoza (Dk. 46 Nani)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Poungouras), Charisis (Dk. 81 Kerem Atakan Kesgin), Caktas (Dk. 46 N'Jie), Menig (Dk. 46 Emrah Başsan), Turgunboev (Dk. 72 Kvet), Koita

Goller: Dk. 13 Atal, Dk. 54 Yusuf Sarı, Dk. 65 Nani, Dk. 83 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 51 Koita (EMS Yapı Sivasspor)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Atal (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Şaşal Vural, Dk. 44 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 66 Michut (Yukatel Adana Demirspor)