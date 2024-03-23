Beşiktaş hazırlık maçını farklı kazandı

23 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:36

Beşiktaş milli takım için verilen arada Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar; Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Joe Worrall'ın golleriyle hazırlık maçından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Buducnost Podgorica'nın tek golünü Igor Ivanovic kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY DA İZLEDİ

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren ve A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy sürpriz bir kararla A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmitşi. Genç yıldız Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı karşılaşmayı Nevzat Demir Tesisleri'nde takip etti.

EMRECAN TERZİ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Serkan Emrecan Terzi sakatlık yaşadı. 12. dakikada kendisini yere bırakan 20 yaşındaki sol bek, oyuna devam edemedi. Serkan Emrecan Terzi, 16. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Serkan, Demir Ege, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.

Buducnost: Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Bojovic, Ivanovic, Grbic, Despotovic