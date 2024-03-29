Beşiktaşlı yıldız oyuncudan korkutan haber! Bilinç kaybı yaşadı

29 Mart 2024 23:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:45

BKT EuroCup Yarı Final serisi 2. maçında Beşiktaş Emlakjet ve JL Bourg karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, zorlu bir mücadeleyi 81-72 kazanarak seriyi 1-1'e eşitledi.

MATT MİTCHELL KORKUTTU

Maçın 4. çeyreğinde ise Beşiktaşlı basketbolcu Matt Mitchell, bir pozisyonda yere düşerek tüm salonu korkuttu. Mitchell, rakibinin ayağına basarak yere düştü ve bir süre yerde kaldı. Acı içinde kıvranan Mitchell'a ilk müdahale saha kenarındaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Salondaki herkes endişeyle Mitchell'ın durumunu takip ederken, basketbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı. İlk tedavilerin ardından ambulansla hastaneye götürülen Mitchell'ın durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş Emlakjet'in galibiyet sevinci Mitchell'ın sakatlığıyla gölgelenirken, taraftarlar yıldız basketbolcunun durumunun iyi olmasını umut ediyor.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET'İN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup Yarı Final serisi 3. maçında 3 Nisan Çarşamba günü JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak. Seriyi kazanmak için bu maçı kazanmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Mitchell'ın sakatlığından dolayı büyük bir eksiklikle maça çıkabilir.