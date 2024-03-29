Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Futbol>Beşiktaş'tan transfer komitesi hamlesi
29 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:30

Beşiktaş'tan transfer komitesi hamlesi

Beşiktaş, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş&#039;tan transfer komitesi hamlesi

Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu.

Siyah-beyazlılar, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

HÜSEYİN YÜCEL BAŞKANLIK YAPACAK

Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır" denildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...