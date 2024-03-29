Beşiktaş'tan transfer komitesi hamlesi

29 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:30

Beşiktaş'ta transfer komitesi kuruldu.

Siyah-beyazlılar, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

HÜSEYİN YÜCEL BAŞKANLIK YAPACAK

Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır" denildi.