Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi

27 Mart 2024 21:23 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:27

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

CHAMBERLAİN BİREYSEL ÇALIŞTI

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı düzelen Alex Oxlade-Chamberlain ise antrenmanda yer alarak bireysel olarak çalıştı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği hazırlık maçı yapacak.