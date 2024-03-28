Beşiktaş'a Rebic şoku!

28 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:58

Süper Lig’de bu sezon transferlerinden verim alamayan ve zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş yeni sezon planlamasını yapıyor. Transfer listesi hazırlamaya başlayan siyah-beyazlılar performansı kötü olan futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.

REBİC ŞOKU

Forma şansı bulmakta zorlanan Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı. Siyah beyazlı yönetim, sezon başında Milan'dan transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.

Ancak Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı tecrübeli futbolcu için flaş bir iddia geldi. Fanatik'in haberine göre, 30 yaşındaki isim için şu ana kadar hiçbir kulübün ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.