Beşiktaş, Borussia Dortmund'un yıldızı için nabız yokladı

28 Mart 2024 05:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 05:14

Sezonun bitmesine kısa bir süre kala gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlıların Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçtiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın bu transferle özel olarak ilgileneceği belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Salih Özcan henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.