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29 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:47

Beşiktaş seriyi eşitledi! Final için parkeye çıkacak

FIBA Euro Cup yarı finalinin ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, Sinan Erdem Spor Salonu'nda JL Bourg'u 81-72 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Siyah beyazlılar, 3. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Beşiktaş seriyi eşitledi! Final için parkeye çıkacak

FIBA Euro Cup yarı final ilk maçını 86-74 kaybeden Beşiktaş Emlakjet, serinin ikinci maçında JL Bourg ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Beşiktaş seriyi eşitledi! Final için parkeye çıkacak - 1. Resim

Siyah beyazlılar mücadeleyi 81-72 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki 3. maç 3 Nisan Çarşamba günü Paris'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET'İN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup Yarı Final serisi 3. maçında 3 Nisan Çarşamba günü JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak. Seriyi kazanmak için bu maçı kazanmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Mitchell'ın sakatlığından dolayı büyük bir eksiklikle maça çıkabilir.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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