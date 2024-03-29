Beşiktaş seriyi eşitledi! Final için parkeye çıkacak

29 Mart 2024 23:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 23:47

FIBA Euro Cup yarı final ilk maçını 86-74 kaybeden Beşiktaş Emlakjet, serinin ikinci maçında JL Bourg ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Siyah beyazlılar mücadeleyi 81-72 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki 3. maç 3 Nisan Çarşamba günü Paris'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET'İN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup Yarı Final serisi 3. maçında 3 Nisan Çarşamba günü JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak. Seriyi kazanmak için bu maçı kazanmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Mitchell'ın sakatlığından dolayı büyük bir eksiklikle maça çıkabilir.