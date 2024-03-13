Beşiktaş'ta Santos'tan Salih ve Cenk kararı

13 Mart 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:56

Bu sezon kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş Gaziantep deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyetle yeniden sarsıldı. Yeni sezonda kötü görünümden uzak durmak isteyen siyah-beyazlılar iç transfer çalışmalarına odaklandı.

Beşiktaş'ta devam eden iç transfer çalışmalarında geleceği merak edilen iki isim öne çıkıyor. Takımın iki tecrübeli ismi Salih Uçan ve Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline gelmiş durumda.

SANTOS TAKIMDA KALMALARINI İSTEDİ

Fotomaç'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un, yönetime verdiği raporda her iki oyuncunun da önümüzdeki sezonda da takımda kalmalarını istedi.

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer iki oyuncuyla masaya oturdu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadığı, ancak yönetim teklifini önümüzdeki günlerde iki futbolcuya ileteceğini söyledi. Siyah-beyazlılar bu hafta içerisinde yeni sözleşme teklifini oyunculara sunacak.

Maddi konulardaki pürüzlerin de bu teklifin ardından çözülmesi beklenirken, iki yıldız için 'Tamam ya da devam' kararı verilecek.