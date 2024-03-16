Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler

16 Mart 2024 19:59 - Güncelleme : 16 Mart 2024 21:22

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE’DE TEK HEDEF KAZANMAK

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

TRABZONSPOR’DAN ÜÇÜNCÜLÜK MÜCADELESİ

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN DA CİDDİ EKSİKLERİ BULUNUYOR

Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda, iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibinde Paul Onuachu, Hüseyin Türkmen ve Mehmet Can Aydın forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR SAHASINDA FENERBAHÇE’YE KARŞI ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 50 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında her iki takım da 57 gol kaydetti.

FENERBAHÇE’NİN TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred Santos, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, M. Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUMDA OLMAYACAK

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.