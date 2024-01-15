15 Ocak 2024 23:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 23:14
Kayserispor’dan dikkat çeken hakem paylaşımı
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı sarı kırmızılılar 2-1 kazandı. Maç sonrası Kayserispor’un hakem paylaşımı dikkat çekti.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Mondihome Kayserispor takımları, RAMS Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray’ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada Mertens’ten geldi. Kayserispor’un tek golünü ise 58. dakikada Boa Morte attı.
Maç sonrası Kayserispor’un paylaşımı dikkat çekti. Galatasaraylı oyuncunun hakeme sarıldığı bir fotoğrafı koyan sarı kırmızılı ekip, "Endişeye mahal yok endişeye" yazarak paylaşımı yaptı.