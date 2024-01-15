Krunıc’in geliş sebebi belli oldu! İsmail Yüksek’e Fransız devinden büyük teklif
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler transfere hızlı bir giriş yaparak Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlamıştı.
Avrupa'nın dev ekipleri de Fenerbahçeli yıldızlara ilgi göstermeye devam ediyor. Fransız basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e Fransız ekibinin talip olduğıu belirtildi.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Olimpik Lyon, İsmail Kartal için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
Lyon'un Rennes'nin Sırp futbolcusu Nemanja Matic'i kadrosuna katmak istediği fakat bu transferde istediği sonucu elde edememesinin ardından rotayı Türkiye'ye çevirdiği bildirildi.
Bu sezon ligde zor günler geçiren Lyon'un İsmail Yüksek için Sarı-lacivertlilere teklifte bulunduğu ve gelecek cevabı beklediği ifade edildi.