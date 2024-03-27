Mike Tyson - Jake Paul boks maçı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak

27 Mart 2024 20:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:31

Efsane boksör Mike Tyson, Jake Paul ile yıllar sonra ringe çıkıyor! Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON - JAKE PAUL BOKS MAÇI NE ZAMAN?

Boks tutkunlarını heyecanlandıran müsabaka için geri sayım başladı. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.

MIKE TYSON'IN DÖNÜŞÜ

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson, yıllar sonra ringlere dönüyor. 57 yaşındaki Tyson, genç boksör Jake Paul ile karşılaşacak. Bu dönüş, boks dünyasında büyük bir heyecan ile karşılanırken, tüm dünyadan spor severlerin de ilgisini çekiyor.