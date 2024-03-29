Avrupa basında yer alan son iddialara göre, Tottenham ve Aston Villa'nın ardından Semih Kılıçsoy'u Arsenal de takibe aldı. Geleceğe yönelik yatırım yapmayı planlayan Arteta, özellikle hücum hattını genç oyunculardan kurmak istiyor ve Semih Kılıçsoy'un bu planda önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Semih'in santrforun bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da oynayabilmesi, Arteta'nın genç golcüyü istemesinde önemli etkenlerden birisi olarak öne sürülüyor.
29 Mart 2024 20:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:35
Premier Lig'den Semih Kılıçsoy'a 26 milyon euroluk teklif
Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a İngiliz devi talip oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunu unutmak isteyeceği bir sezon olarak geride bırakırken, siyah-beyazlı taraftarlar için en büyük sevinç kaynağı 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un yükselişi oldu. Altyapıdan yetişen genç forvet, A takım formasıyla gösterdiği performansla taraftarları mest etti ve geleceğe dair büyük umutlar verdi.
ARSENAL'IN TEKLİFİ 22 MİLYON STERLİN
Semih Kılıçsoy'la ilgili transfer iddialarında, Arsenal'in 22 milyon sterlin (yaklaşık 26 milyon euro) karşılığında Semih Kılıçsoy'u bu yaz kadrosuna katabileceği kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber