Premier Lig'den Semih Kılıçsoy'a 26 milyon euroluk teklif

Avrupa basında yer alan son iddialara göre, Tottenham ve Aston Villa'nın ardından Semih Kılıçsoy'u Arsenal de takibe aldı. Geleceğe yönelik yatırım yapmayı planlayan Arteta, özellikle hücum hattını genç oyunculardan kurmak istiyor ve Semih Kılıçsoy'un bu planda önemli bir yer tutacağı belirtiliyor. Semih'in santrforun bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da oynayabilmesi, Arteta'nın genç golcüyü istemesinde önemli etkenlerden birisi olarak öne sürülüyor.